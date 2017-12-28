Фонд енергоефективності планують запустити у другій половині 2018 року

Фонд енергоефективності, метою якого є забезпечення стабільного фінансування проектів з тепломодернізації житлових будинків, може заробити в Україні з другої половини 2018 року, повідомив в ході прес-конференції глава Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.

Читайте такожЄБРР виділить додаткові гроші на енергоефективність в Україні

"Щодо Фонду енергоефективності: згідно з інформацією Міністерства регіональної політики, планується його запуск з другої половини 2018 року", - сказав Савчук.

Він нагадав, що в державному бюджеті на 2018 рік передбачено 2 мільярди гривень на програми з енергоефективності: 400 мільйонів гривень на програму "теплих" кредитів, 1,6 мільярда на Фонд енергоефективності.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада на початку червня 2017 року прийняла закон про створення в Україні Фонду енергоефективності, що передбачає створення організаційної структури для ефективного використання фінансових коштів на термомодернізацію і енергетичну модернізацію житлового фонду.

На реалізацію програми "теплих" кредитів на 2017 рік Кабінет міністрів заклав 400 мільйонів гривень. У другій половині року на цю програму було додатково направлено ще 300 мільйонів гривень.

За оцінками Держенергоефективності, річна потреба у фінансуванні програми "теплих" кредитів становить 1,9 мільярда гривень.