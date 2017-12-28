Нацкомісія збільшила тариф на електроенергію від "Енергоатома" на 16%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила тариф на відпуск електроенергії, яку виробляють атомні електростанції Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", на 2018 рік порівняно з діючою ставкою на 16% - до 54,03 копійки за кВт-год. Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора.

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Також повідомляється, що "Енергоатом" подавав свої розрахунки тарифу на 2018 рік, згідно з яким ставка повинна становити 83,8 копійки за кВт-год.

Цим рішенням Нацкомісія збільшила тариф на відпуск теплової енергії з АЕС на 14% - до 87,41 гривні за Гкал.

Згідно з ухваленим рішенням, інвестиційна програма компанії на наступний рік затверджено у розмірі 10,280 мільярда гривень, з яких 7,561 мільярда гривень буде спрямовано на підвищення безпеки енергоблоків АЕС, 944 мільйони гривень – на проекти нового будівництва, 763,4 мільйона гривень – на продовження терміну експлуатації энерблоков. На будівництво Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива призначено 252,9 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада НКРЕКП знизила тариф на відпуск електроенергії, яку виробляє "Енергоатом", на період листопад-грудень 2017 року на 2,9% - до 46,61 копійки/кВт-год з 48 копійки/кВт-год.

Раніше регулятор представив і схвалила проект рішення про збільшення на 14% тарифу "Енергоатома" на відпуск електроенергії в 2018 року - до 54,7 копійки за кВт-год.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.