Нацкомісія з тарифів допоможе Ахметову додатково заробити 10 мільярдів – експерт

15:56, 28 грудня 2017
Енергетика
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Також, за словами експерта, рішення НКРЕКП про збільшення оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік призведе до зростання перехресного субсидування, для ліквідації якого доведеться підвищувати ціни для населення в 2,5 раза.

Ілюстрація REUTERS

Рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), про збільшення середньорічного значення оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію на 2018 рік порівняно з діючим значенням на 14,4% дозволить енергетичному холдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова отримати додаткові 10 млрд грн.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав експерт у сфері енергетики Андрій Герус.

«А у пана Ахметова все добре. Згідно з сьогоднішнім рішенням його ДТЕК отримає додаткових понад 10 млрд грн в 2018 році. Можна буде ще щось скупити за півціни на приватизації, партію, область якусь. Добре, що є люди, реформи для яких приносять позитивний ефект. Заради цього і закон швидко змінювали», - написав він.

Також експерт зазначив, що це рішення комісії призведе до зростання перехресного субсидування, за якого ціни для населення штучно занижені в порівнянні з цінами для промислових споживачів, для ліквідації якого доведеться підвищувати ціни для населення в 2,5 раза.

«Отже, спочатку зростали тарифи для населення, аби зменшити перехресне субсидування. Тепер зростають для промисловості - збільшують перехресне субсидування. Потім, щоб ввести новий ринок, треба буде знову піднімати для населення, вже десь на 150%. Малоймовірно, щоб була любов до таких «реформ». Як бачимо, в основі всього не бажання правильної моделі ринку, а бажання намолотити більше грошей», - зазначив Герус.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, збільшила середньорічне значення оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік порівняно з діючим значенням на 14,4% - до 1,562 грн за МВт-год (без ПДВ). На основі цієї ціни розраховуються ставки тарифів для кінцевих споживачів, зокрема населення України.

Згідно з ухваленим рішенням, ОРЦ в першому кварталі зросте на 9,5% - до 1,495 грн/МВт-год (без ПДВ), з 1 квітня 2018 року – ще на 6,1% до 1,587 грн/МВт-год (без ПДВ). За інформацією регулятора, таке підвищення пов'язане зі зниженням частки найдешевшої, атомної генерації в балансі електроенергії на 2018 рік і збільшенням виробництва електроенергії на інших станціях, зокрема на ТЕС.

Для роботи теплової генерації, понад 70% якої належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, наступного року буде потрібно імпортувати 4,2 млн тонн вугілля за цінами в діапазоні 90-110 дол. за тонну.

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Теги: #ціна електроенергії#НКРЕКП тарифи