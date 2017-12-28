Нацкомісія з тарифів збільшила ціну електроенергії

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, збільшила середньорічне значення оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію на 2018 рік порівняно з нинішнім значенням на 14,4% - до 1,562 грн за МВт-год (без ПДВ).

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні регулятора.

Згідно з ухваленим рішенням, у першому кварталі 2018 року значення ОРЦ становитиме 1,496 грн за МВт-год (без ПДВ), а з 1 квітня 2018 року і до кінця наступного року (три квартали) ціна виросте ще на 6,1% - до 1,587 грн за МВт-год (без ПДВ).

За інформацією комісії, на значення ОРЦ вплинуло зниження частки атомної генерації в 2018 році і збільшення частки теплової та інших видів генерації. НКРЕКП посилається на дані прогнозного балансу електроенергії на 2018 рік, яке раніше розробило Міненерговугілля. Згідно з цим документом, наступного року обсяг виробництва електроенергії АЕС знизиться порівняно з раніше визначеним обсягом на 1,281 млрд кВт-год, при цьому збільшиться обсяг генерації іншими станціями: ГЕС і ГАЕС «Укргідроенерго» - на 256 млн кВт-год; ТЕС - на 3,679 млрд кВт-год; ТЕЦ, когенераційними установками та блок-станціями - на 910 млн кВт-год і станціями, які використовують альтернативні джерела енергії, - на 146 млн кВт-год.

Також в презентаційних матеріалах вказується, що обсяг імпортованого вугілля в 2018 році становитиме 4,2 млн тонн, що відповідає 15,6% дефіциту вугілля в Україні. За даними регулятора, індикативна ціна вугілля, яка використовувалася в розрахунках, становить 90,5 дол. за тонну, тоді як ціна імпорту вугілля із США і ПАР становить 110 і 100 дол. за тонну відповідно.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2017 року НКРЕКП ухвалила рішення збільшити ОРЦ на 1,8% - до 1,365 грн за МВт-год (без ПДВ). За словами голови комісії Дмитра Вовка, це рішення значною мірою пов'язано з блокадою поставок вугілля із зони АТО.

У середині листопада прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав НКРЕКП прискорити розгляд і затвердити значення ОРЦ і тарифи для найбільших генеруючих компаній на 2018 рік до завершення терміну повноважень двох членів регулятора.