Порошенко про умови відновлення купівлі газу в Росії: якщо він буде дешевий, чесний – будь ласка

18:24, 28 грудня 2017
Енергетика
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За словами президента, за останні два роки Україна стала незалежною і може дозволити собі вибирати, у кого купувати газ.

Порошенко назвав умови відновлення купівлі російського газу / фото УНІАН

Україна готова відновити поставки природного газу з Росії лише за умови, що вони будуть дешевими, чесними і не корупційними. Як повідомляє прес-служба президента України Петра Порошенка, про це він заявив, виступаючи під час робочої поїздки в Одеську область.

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«Вони (Росія - УНІАН) стукають - може, візьмете наш газ? Та ні - у нас все в порядку. Якщо він буде дешевий, якщо він буде чесний, не корупційний - будь ласка», - сказав Порошенко.

За словами президента, за останні два роки Україна стала незалежною і може дозволити собі вибирати, у кого купувати газ.

Також він нагадав, що в минулому Україна перед новим роком вела складні переговори з Росією, під час яких наша країна звинувачувалася в тому, що «ми крадемо газ, ми не можемо забезпечити транзит».

«Чому ми пішли в суд (Стокгольмський арбітраж - УНІАН) тільки зараз? А до цього все лаяли цей контракт, але в суд ніхто не йшов. Тому що на голці були. І тільки зараз ми рішучими діями виграли це, забезпечивши нашу енергетичну незалежність, забезпечивши справедливу ціну назавжди. Це важлива перемога», - сказав Порошенко, додавши, що згідно з рішенням Стогкольмского арбітражу, «Нафтогазу України» вдалося знизити ціну газу порівняно з тією, що була прописана в контракті з «Газпромом», на 130 дол. за тис. куб. м.

«Уявіть собі, в чиї кишені йшли ці 130 доларів. І 45 млрд (дол. - УНІАН) коштів згідно з умовою «бери або плати», що була в цьому контракті», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня цього року Стокгольмський арбітраж ухвалив перше рішення в рамках спору «Нафтогазу» і «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу. Арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом з 2014 року, скасував зобов'язання України щорічно купувати 52 млрд куб. м газу або оплачувати його вартість (принцип «бери або плати»), а також повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.

22 грудня «Нафтогаз» отримав остаточне рішення арбітражу, яким суд задовольнив всі вимоги української сторони: знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за тис. Куб. м; відхилив вимоги російської сторони відповідно до принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол .; знизив обсяг газу, який «Нафтогаз» в 2018-2019 роках буде зобов'язаний купувати у «Газпрому», з 52 до 5 млрд куб. м на рік. Також «Нафтогаз» не має платити за газ, який «Газпром» постачав на окупований Донбас. Порошенко назвав це рішення історичною перемогою, яка врятувала Україну від дефолту.

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Теги: #імпорт газу#російський газ