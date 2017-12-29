Нафта в останній робочий день року дорожчає

Ціни на нафту помірно зростають на передсвяткових п'ятничних торгах за рахунок зниження видобутку і запасів сировини в США.

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Ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,63 відсотка - до $66,58 за барель. Ф'ючерсні контракти на нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $60,25 за барель, що на 0,69 відсотка вище за попереднє закриття, пише Рейтер.

Котирування північноамериканського бенчмарку досягли максимального рівня з середини 2015 року за підтримки зниження видобутку і запасів сировини в США.

Як показали дані Управління з енергетичної інформації (EIA), виробництво нафти в США минулого тижня скоротилося до 9,754 мільйона барелів на добу з 9,789 тижнем раніше. В той же час цей рівень, як і раніше, перевищує обсяг видобутку в країні середини минулого року майже на 16 відсотків, і багато аналітиків прогнозують, що до кінця 2018-го нафтовидобуток в США проб'є позначку 10 мільйонів барелів на добу.

Як повідомило Міненерго, запаси нафти в США зменшилися за тиждень до 22 грудня на 4,61 мільйона барелів до 431,88 мільйона барелів, тоді як аналітики прогнозували зниження на 4,0 мільйона барелів.

Що стосується європейського маркерного сорту Brent, підтримкою йому стали хороші дані з Китаю, а також чинні домовленості нафтоекспортного картелю ОПЕК і держав поза ним про обмеження видобутку сировини.

Китай, який вже сьогодні є найбільшим імпортером нафти, видав перший пакет квот на імпорт сировини 44 компаніям в обсязі 121,32 мільйона тонн в 2018 році. Галузеві експерти у зв'язку з цим говорять, що наступного року закупівлі нафти Китаєм встановлять черговий рекорд за рахунок введення нових потужностей переробки та збільшення обсягу імпорту незалежними НПЗ.