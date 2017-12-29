НКРЕКП затвердила тарифи на електроенергію та схвалила інвестиційну програму "Укргідроенерго" на 2018 рік

28 грудня 2017 року на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалено рішення про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та схвалення інвестиційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік, повідомляє прес-служба компанії.

Своєю постановою Комісія затвердила двоставковий тариф на відпуск електричної енергії на 2018 рік для гідроелектростанцій (крім гідроакумулюючих електростанцій) на рівні 28,14 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ) та для гідроакумулюючих електростанцій на рівні 288,85 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).

Зазначені тарифи розраховані з урахуванням затвердженого 26.12.2017 року Міністром енергетики та вугільної промисловості України І. Насаликом балансу електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на 2018 рік. Корисний відпуск електростанцій ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік запланований в обсязі 10 007,5 млн кВт·год., у тому числі для ГЕС – 8 393,0 млн кВт·год., ГАЕС – 1 614,5 млн кВт·год. Це на 698,3 млн кВт·год. більше планового показника 2017 року (9 309,2 млн кВт·год.).

Обсяг Інвестиційної програми становитиме 3 446 446 тис. грн (без ПДВ), у тому числі для ГЕС – 1 812 267 тис. грн (без ПДВ), для ГАЕС – 1 634 178 тис. грн (без ПДВ).

Прийняття постанови дозволить Компанії забезпечити стабільне надходження коштів з ДП «Енергоринок» для безперебійної роботи гідроелектростанцій, виконання зобов’язань зі сплати обов’язкових платежів до державного бюджету, повернення кредитних коштів та розвитку виробництва.