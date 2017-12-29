Скільки коштуватиме світло: експерт прогнозує підвищення цін на електроенергію для населення

Підвищення Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, оптової ринкової ціни на електроенергію на 14,4% на 2018 рік призведе до зростання цін на електроенергію для кінцевих споживачів – як для промисловості, так і для населення.

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Таку думку кореспонденту УНІАН висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Підвищення оптової ринкової ціни на електроенергію швидше за все призведе до підняття тарифів як для промисловості, так і для населення», - сказав він.

За словами Омельченка, зараз українська енергетика дуже залежна від цін на енергоносії (наприклад, вугілля) на світовому ринку, які на сьогодні також зростають.

«Ціни на електроенергію прив'язані до інших енергоносіїв. Країна не перебуває на якомусь острові. Іншого способу, окрім як і нам піднімати тарифи – немає. Чудес не буває», - додав він.

Також Омельченко вважає, що якщо НКРЕКП обере інший шлях і всі збільшення буде перекладено тільки на промисловість, то це посилить і без того непросту боргову ситуацію на ринку електроенергії і призведе до зниження інвестиційної привабливості наших підприємств. Він також додав, що в кінцевому підсумку проблеми з оплатою високих тарифів можуть лягти на плечі державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня НКРЕКП збільшила середньорічне значення оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік на 14,4% - до 1,562 грн за МВт-год (без ПДВ).

За даними регулятора, причинами для підняття оптової ціни стало зниження частки атомної генерації в енергобалансі 2018 року і збільшення частки теплової та інших видів генерації. Для роботи теплової генерації, понад 70% якої належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, наступного року буде потрібно імпортувати 4,2 млн тонн вугілля за цінами в діапазоні 90-110 дол. за тонну. При цьому частка імпорту становить всього близько 15%, тоді як понад 80% становить вугілля власного видобутку.

Коментуючи це рішення, експерт у сфері енергетики Андрій Герус заявив, що таке рішення НКРЕКП дозволить енергохолдингу ДТЕК отримати додаткові 10 млрд грн.

Також Герус вважає, що зростання оптової ціни призведе до збільшення перехресного субсидування, при якому ціни для населення штучно занижені в порівнянні з цінами для промислових споживачів, для ліквідації якого доведеться підвищувати ціни для населення в 2,5 раза.