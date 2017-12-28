НКРЕКП затвердила найвище зростання тарифів в 2018 році для "Укргідроенерго"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила з 1 січня 2018 року збільшення середнього тарифу ПАТ «Укргідроенерго» на 20%. Це найбільше зростання тарифів серед генеруючих компаній.

Зокрема, комісія затвердила середній тариф для ГАЕС компанії на 2018 рік у розмірі 291,48 коп./КВт-год, для ГЕС - 32,13 коп./КВт-год.

Інвестиційна програма на 2018 рік затверджена в розмірі 3 млрд 446 млн грн (для ГЕС в обсязі 1,812 млрд грн, для ГАЕС - 1,634 млрд грн).

Як зазначив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота, затверджений тариф дозволить забезпечити модернізацію обладнання, реалізувати заплановані інвестиційні проекти, а також збільшити заробітну плату співробітникам компанії на 15%.

Нагадаємо, 28 грудня 2017 року НКРЕКП затвердила з 1 січня 2018 року відпускні для оптово-ринкову ціну (ОРЦ) на електроенергію на рівні 1561,99 грн/МВт-год (без ПДВ) з розбивкою по кварталах: І квартал - 1495,46 грн за 1 МВт-год, II-IV квартали - 1586,69 грн за 1 МВт-год. Тариф «Енергоатому» виріс на 15%, тарифи для компаній альтернативної енергетики - на 16%, ТЕС - на 16% і ТЕЦ на 14%.

Індикативна ціна вугілля, яка визначена на підставі середньої ринкової ціни на європейському ринку за період грудень 2016 року - листопад 2017 року, становить 90,05 дол./тонна, що нижче поточних котирувань на міжнародних ринках.