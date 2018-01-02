"Укргазвидобування" встановило 25-річний рекорд з видобутку газу

Найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування" збільшила видобуток газу в 2017 році до рекордного за 25 років показника - 15,3 мільярда кубометрів, що на 4,8% більше, ніж в 2016 році, повідомила прес-служба Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

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"15,3 мільярда кубометрів газу - видобуло "Укргазвидобування", це рекордний показник за 24 роки", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що компанія в 2017 році виконала 120 операцій гідравлічного розриву пласта, завдяки яким додатково видобула 875 мільйонів кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року компанія "Укргазвидобування" збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,6 мільярда кубометрів і сьогодні виконує державну програму з нарощування щорічного видобутку до 20 мільярдів кубометрів до 2020 року (Стратегію "20/20").

У 2015 році компанія "Укргазвидобування" порівняно з попереднім роком скоротила видобуток природного газу на 3,8% - до 14,528 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. 100% акцій компанії належать державному холдингу "Нафтогаз України".