Україна в 2017 році збільшила експорт електроенергії на третину

Україна в січні-листопаді 2017 року збільшила експорт електроенергії, порівняно з аналогічним періодом 2016 року, на 34,4% - до 4,708 мільярда кВт-год.

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Про це йдеться у статистичній звітності на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Повідомляється, що за 11 місяців 2017 року до Угорщини було експортовано 54,9% електроенергії, що станомить близько 2,6 мільярда кВт-год. До Молдови – 1 мільярд кВт-год (22,9%), до Польщі – 0,780 мільярда кВт-год (16,6%), до Словаччини – 0,148 мільярда кВт-год (3,1%).

Згідно з даними міністерства, експорт електроенергії в листопаді 2017 року скоротився порівняно з листопадом 2016 року на 22,3% - до 258,6 мільйона кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році збільшила експорт електроенергії порівняно з 2015 роком на 10,9% – до 4,014 мільярда кВт-год.