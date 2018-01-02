Запаси газу в сховищах скоротилися до 14,7 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 24 по 31 грудня скоротилися на 2%, або на 296 мільйонів кубометрів, - до 14,693 мільярда кубометрів з 14,989 мільярда кубометрів.

Читайте також"Укргазвидобування" встановило 25-річний рекорд з видобутку газу

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Зокрема, за даними компанії, 31 грудня зі сховищ відібрано 37,4 мільйона кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу до підземних сховищ і почала його відбір для потреб опалювального сезону.

Україна до початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня) накопичила в ПСГ 16,8 мільярда кубометрів газу.