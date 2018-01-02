Транзит газу через Україну в 2017 році встановив 7-річний рекорд

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у 2017 році досяг рекордного з 2011 року показника – до 93 мільярдів кубометрів, що на 13% більше, ніж в 2016 році, повідомила прес-служба Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

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"93 мільярди кубометрів – рекордний показник з часу запуску "Північного потоку" в 2011 році", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в українських підземних сховищах газу (ПСГ) вже зберігають газ п'ять європейських компаній завдяки тому, що було відкрито режим "митного складу", що дозволяє трейдерам більше 1000 днів зберігати природний газ в українських ПСГ без податків і митних зборів.

Крім цього, до 54 зросла кількість імпортерів газу до країни.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу.

Довідка УНІАН. 8 жовтня 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва, газопровід "Північний потік" (Nord Stream) в обхід території України почав поставки газу по двох гілках.

"Північний потік" проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток довжиною 1224 кілометрів і загальною проектною продуктивністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

Проект "Північний потік" реалізує спільне підприємство Nord Stream AG. Частки в компанії розподілені наступним чином: "Газпром" - 51%, Wintershall Holding і E. ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie і GDF Suez - по 9%.