Введення в експлуатацію потужностей відновлюваної енергетики в Україні подвоїлося

Введення в експлуатацію нових потужностей відновлюваної енергетики, що працюють за "зеленим" тарифом в Україні, в 2017 році збільшився в 2,1 рази порівняно з 2016 роком – до 257 МВт, йдеться в повідомленні Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

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Згідно з повідомленням, сонячні електростанції становлять 82% нових потужностей, а середня одинична потужність введених об'єктів в четвертому кварталі 2017 року - 4 МВт.

За даними комісії, загальна встановлена потужність поновлюваних джерел енергії в 2017 році в Україні зросла на 23% - до майже 1375 МВт.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 2014 року Кабінет міністрів затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року,який передбачає збільшення частки відновлюваних джерел у загальному балансі генерації електроенергії з близько 1% до 11%.

Головним механізмом для стимулювання розвитку такої енергетики в Україні є "зелені" тарифи – спеціально високі (вище, ніж у інших видів генерації), затверджені законом, ціни на електроенергію, яка виробляється з відновлюваних джерел.