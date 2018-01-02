Міненерговугілля розпочало конкурсний відбір до наглядової ради "Укренерго"

Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголосило конкурсний відбір на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради оператора Об'єднаної енергосистеми країни - компанії "Укренерго", йдеться в повідомленні на сайті Кабінету міністрів України. Згідно з повідомленням, заяви та документи на участь у конкурсному відборі приймаються до 2 березня 2018 року.

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Зазначається, що наглядова рада "Укренерго" складається з семи членів, четверо з яких мають відповідати критеріям незалежності та вимогам, встановленим законодавством, інші члени наглядової ради номінуються з боку держави.

Підкреслюється, що в складі наглядової ради обов'язково мають бути створені такі постійні комітети, як комітет з аудиту, комітет з призначень та визначенню винагороди посадовим особам.

Обов'язковими вимогами до претендентів на посаду є: вища освіта, трудовий стаж не менше 10 років; досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років або стаж держслужби на керівних посадах не менш 5 років; володіння українською та/або англійською мовою; відповідність вимогам до незалежних членів, визначеним законодавством України.

Також кандидат на посаду незалежного члена наглядової ради не повинен мати на момент подання заяви на участь у конкурсі і протягом останнього року господарські або цивільно-правових відносин з "Укренерго", іншим суб'єктом господарювання, який оперує/оперував електроенергетичною системою України, іншого суб'єкта господарювання, який здійснює/здійснював діяльність з виробництва та/або постачання природного газу, його дочірнім підприємством, філією, представництвом або іншим відокремленим підрозділом безпосередньо або як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб'єкта господарювання, яке має або мала такі зв'язки, та ін.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про корпоративному управлінні в держкомпаніях, який передбачає створення наглядової ради та перетворення держпідприємств на акціонерні товариства.

У середині квітня 2017 року Мінекономрозвитку повідомило, що вже почалася підготовка до створення наглядових рад на 5 державних підприємствах: "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", "Укрпошта", "Укрзалізниця", "Укргідроенерго" і "Укренерго".

Наприкінці листопада представники Міненерговугілля повідомили про намір випустити акції (100% державної власності) "Укренерго". А на початку грудня міністерство створило комісію з реорганізації "Укренерго" на приватне акціонерне товариство.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.