"Нафтогаз" за рік сплатив до держбюджету понад 100 мільярдів податків і дивідендів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в 2017 році сплатила до державного бюджету понад 100 млрд грн податків і дивідендів, що в 1,5 разу більше, ніж у 2016 році, повідомляє прес-служба компанії.

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«За оперативними даними, станом на 29 грудня 2017 року обсяг податкових та дивідендних платежів групи «Нафтогаз» до державного бюджету в 2017 році склав 106 млрд грн. Ця сума, з-поміж іншого, включає податок на прибуток в розмірі 14,3 млрд грн, ПДВ - 30,2 млрд грн, рентні платежі - 33,9 млрд грн, дивіденди - 13,3 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що надходження від підприємств групи становили близько 14% всіх доходів державного бюджету України в 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» за 9 місяців 2017 року збільшив на 20% чистий прибуток - до 30,6 млрд грн.

У 2016 році «Нафтогаз» отримав 26,5 млрд грн чистого прибутку, тоді як у 2015 році компанія отримала 27,7 млрд грн чистого збитку.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.