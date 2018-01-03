У Міненерго розповіли, з якими запасами вугілля Україна увійшла в новий рік

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 27 грудня по 3 січня поточного року збільшилися на 4,9% – до 1,860 млн тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси антрацитового вугілля збільшилися на 11% - до 784 тис. тонн з 706 тис. тонн.

Запаси вугілля газової марки збільшилися на 0,8% – до 1,076 млн тонн з 1,067 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила споживання вугілля на 9,4% - до 31,3 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Також енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки «Г». Оскільки показники видобутку не встигають рости слідом за зростанням споживання газового вугілля, виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.