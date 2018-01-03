Хмельницька АЕС через неполадки відключила від мережі другий енергоблок

Хмельницька АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», відключила від мережі енергоблок №2 для усунення пропускання середовища на ущільнювальній поверхні вузла «чохол - блок переміщення» на приводі органів регулювання системи управління та захисту (ОР СУЗ), повідомляє прес-служба «Енергоатому».

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«Реакторна установка перебуває у стані «гаряче зупинення». Причини порушення встановлюються», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що згідно з міжнародною шкалою INES ця подія класифікується рівнем «0» (поза шкалою).

«Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не змінювався, перебуває на рівні, що відповідає нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень», - повідомили в компанії.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у Західному регіоні України.