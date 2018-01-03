Україна за рік збільшила імпорт газу на 27%

Україна в 2017 році збільшила імпорт газу порівняно з минулим роком на 26,8% - до 14,1 млрд куб. м, повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

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У прес-службі відзначили, що імпорт газу для вітчизняних потреб здійснюється тільки з території європейських країн. «Вже впродовж 768 днів (третю зиму) Україна не імпортує газ для своїх потреб із РФ», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 разу закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу тільки з ЄС, зокрема зі Словаччини - 9,1 млрд куб. м, Угорщини - 1 млрд куб. м і Польщі - 1 млрд куб. м.