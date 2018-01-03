Збій на Хмельницькій АЕС призвів до відключення опалення і гарячого водопостачання

Другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції (АЕС) відключено від енергомережі, щоб усунути неполадки. В результаті збою на АЕС жителів міста Нетішин, де розташована АЕС, попередили про відключення до 9 січня.

Про це повідомляється на сайті Хмельницької АЕС.

"3 січня 2018 року в 1.57, у відповідності з поданою заявкою, енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі для усунення пропускання середовища на ущільнюючій поверхні вузла "чохол – блок переміщення" на приводі органів регулювання системи управління та захисту (ОР СУЗ)", – йдеться в повідомленні.

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Зазначають, що "реакторна установка перебуває в стані "гарячої зупинки". Причини аварії встановлюють.

Зазначимо, що Хмельницька АЕС розташована в місті Нетішин Хмельницької області. В її складі працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт. Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей у Західному регіоні України.