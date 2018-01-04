Україна в 2017 році збільшила видобуток газу майже до 21 мільярда кубів

Україна в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшила видобуток природного газу на 3,1% – до 20,8 мільярда кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

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"Надходження природного газу до ГТС від газовидобувних підприємств України зросли до 20,8 мільярда кубометрів газу. Порівняно з 12-місячним періодом 2016 року вітчизняний видобуток збільшився на 620 мільйонів кубометрів, або на 3,1%", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за 2015 рік видобуток газу в Україні скоротився порівняно з 2014 роком на 3,1% – до 19,2 мільярда кубометрів. У 2016 році Україна збільшила видобуток газу на 0,5% – до 19,8 мільярда кубометрів.