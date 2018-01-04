Скільки коштує "чорне золото": ціна нафти перевищила $68 за барель

Ціна на нафту марки Brent в середу досягла рівня в 68 доларів за барель, повідомляє Прайм.

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Згідно з даними торгів, станом на 23:55 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 2,1% і досягла 68,01 долара за барель.

Як повідомляв УНІАН, ринок нафти завершив 2017 рік досить оптимістично: світові котирування "чорного золота" в грудні вперше за 2,5 року вийшли на позначку 66 доларів за барель марки Brent, подолавши шокове падіння 2014-2015 років.

Раніше ОПЕК та низка країн, що до неї не входять, наприкінці 2016 року домовилися скоротити видобуток нафти з рівня жовтня того ж року сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу. Угоду спочатку уклали на перше півріччя 2017 року, потім продовжили до кінця березня 2018 року, а потім - до кінця 2018 року. Однак учасники угоди не виключають перегляду її параметрів у червні.