Трамп планує дозволити буріння в Атлантиці та Арктиці - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує дозволити продаж нових прав на буріння нафтових і газових свердловин в акваторіях Атлантичного океану, Північного Льодовитого океану і східних частин Мексиканської затоки, пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з програмою, яку має намір представити Білий дім. За даними агентства, розглядається варіант і з продажем прав в Тихому океані.

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Офіційно про це буде оголошено в найближчі дні, але його зміст може змінитися після публічних обговорень та екологічної оцінки, зазначає агентство. Законодавчі органи штатів на західному узбережжі США, зокрема Каліфорнії, Орегона і Вашингтона, виступають проти продажу нових прав на буріння.

З іншого боку, цей план відповідає інтересам нафтовидобувачів, які лобіювали питання продажу прав на буріння в Атлантичному океані в Міністерство внутрішніх справ США. Також вони просили президентську адміністрацію почати продаж прав на буріння у водах на північ від Аляски і на схід від Мексиканської затоки. Чинне законодавство США забороняє продаж прав до 2022 року.

Хоча прямої заборони на буріння нафти і газу у водах США немає, така діяльність може виконуватися лише на основі оренди ділянок в уряду країни. Право на оренду видається у відповідності з п'ятирічним планом уряду.

Минулий президент США Барак Обама наприкінці грудня 2016 року заборонив буріння нових свердловин в Атлантиці і Північному Льодовитому океанах. Заборона була введена на невизначений термін. У березні наступного року нова адміністрація оголосила про плани здавати в оренду ділянки родовищ в Мексиканській затоці.