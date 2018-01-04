У Міненерговугілля спрогнозували, скільки електроенергії експортує Україна

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України цього року прогнозує експорт електроенергії з України на рівні 5,85 млрд кВт-год, йдеться в опублікованому на сайті відомства Прогнозному балансі електроенергії на 2018 рік.

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Згідно з документом, передбачається, що Україна експортує до країн Східної Європи 4,8 млрд кВт-год, у тому числі до Польщі - 1,2 млрд кВт-год. Поставки з так званого «острова Бурштинської ТЕС» (від'єднана від Об'єднаної енергосистеми України Бурштинська ТЕС, яка входить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК) очікуються в обсязі 3,6 млрд кВт-год.

Крім того, до Молдови планується продати 1,055 млрд кВт-год.

За даними міністерства, імпорт електроенергії до України в 2018 року не передбачається.

Як повідомляв УНІАН, за 11 місяців 2017 року Україна збільшила експорт електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 34,4% - до 4,708 млрд кВт-год.

До Угорщини було експортовано 54,9% електроенергії, що становило близько 2,6 млрд кВт-год. До Молдови - 1 млрд кВт-год (22,9%), до Польщі - 0,780 млрд кВт-год (16,6%), до Словаччини - 0,148 млрд кВт-год (3,1%)

Згідно з даними Міненерговугілля, експорт електроенергії в листопаді 2017 року скоротився порівняно з листопадом 2016 року на 22,3% - до 258,6 млн кВт-год.

У 2016 році Україна збільшила експорт електроенергії порівняно з 2015 роком на 10,9% - до 4,014 млрд кВт-год.