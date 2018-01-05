Знову подорожчав: у Кабміні назвали грудневу ціну імпортного газу

Середня митна вартість імпортного природного газу для України в період з 1 по 31 грудня 2017 року становила 6,86 тис. грн, або 252,9 дол., за 1 тисячу кубометрів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Читайте такожУкраїна за рік збільшила імпорт газу на 27%

«Державна фіскальна служба України розрахувала середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 грудня 2017 року, і становила 6862,7 грн, або 252,9 дол., за тисячу кубометрів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна імпортного природного газу в Україні в листопаді 2017 року склала 6392,6 грн, або 239,5 дол., за 1 тис. куб. м.