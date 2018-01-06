НКРЕКП хоче погасити борги перед енергокомпаніями Ахметова, "забувши" про "Енергоатом"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 9 січня прийме рішення про розподіл 2 мільярдів гривень між енергогенеруючими компаніями теплоелектростанцій.

Про це повідомляється на сайті НКРЕКП, пишуть "Наші гроші".

Чверть суми розподілять між ПАТ «Центренерго» (294,40 млн грн.) та ПАТ «Донбасенерго» (225,79 млн грн.).

Більшу частину – 1,48 млрд гривень – отримають компанії Ріната Ахметова ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (374,91 млн грн.), ПАТ «ДТЕК Західенерго» (744,63 млн грн.), ТОВ «ДТЕК Східенерго» (360,26 млн грн.).

Читайте такожНКРЕКП затвердила тарифи на електроенергію та схвалила інвестиційну програму "Укргідроенерго" на 2018 рік

Кошти призначені для погашення заборгованості, що утворилася до 1 вересня 2017 року перед ТЕС, з подальшим спрямуванням грошей виключно на оплату за договорами на постачання вугілля.

Для виконання цього рішення ДП «Енергоринок» у листопаді вже взяв кредит 2,00 млрд гривень в «Ощадбанку».

Для запуску цієї схеми НКРЕКП має прийняти рішення «Про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії» та «Про внесення змін до кошторису ДП «Енергоринок» на 2018 рік».

Вони необхідні, аби уникнути виконання закону «Про електроенергетику», яким визначено алгоритм розподілу коштів «Енергоринку» для погашення боргів перед виробниками е/е.

"В спрощеному вигляді алгоритм виглядає так. Усі гроші «Енергоринку» на погашення боргів мають розподілятись між виробниками у наступній пропорції: приблизно 50% грошей забирають ТЕС, 40% – «Енергоатом», решта 10% ділиться між «Укргідроенерго», «Укренерго», ТЕЦ та виробниками «зеленої» е/е. Спочатку закривають найстаріші борги перед виробниками електроенергії", - пишуть "Наші гроші".

"Планована ж нині схема передбачає, що всі гроші отримають теплоенергетики, тобто «Енергоатом» та всі решта не отримають на погашення боргів нічого", зазначає видання.

В обгрунтуванні рішення НКРЕКП вказано, що воно приймається на виконання розпорядження Кабінету міністрів від 18 жовтня 2017 р. № 776-р «Про заходи щодо стабілізації роботи енергогенеруючих компаній теплових електростанцій».