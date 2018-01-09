Нафта дорожчає в очікуванні даних щодо запасів у США

Світові ціни на нафту продовжують підніматися у вівторок вранці, інвестори очікують виходу статистики по запасах нафти в США за підсумками минулого тижня, при цьому трейдери продовжують оцінювати дані по динаміці бурових установок в країні, повідомляє Прайм.

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"Станом на 8:20 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 0,53%, до 68,14 долара за барель, ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,7%, до 62,16 долара за барель. Нафта обох марок торгується на максимальних позначках з 2015 року", - йдеться в повідомленні.

У середу інвестори очікують дані від Американського інституту нафти (API) і міненерго країни по динаміці запасів "чорного золота" в США за підсумками минулого тижня. Аналітики очікують, що показник опустився на 4,1 мільйона барелів, до 420,4 мільйона барелів.

Учасники ринку також продовжують відігравати статистику за кількістю бурових установок в США за минулий тиждень. За даними Baker Hughes та GE Company (BHGE), за підсумками що завершився 5 січня робочого тижня кількість бурових установок в країні скоротилася на п'ять штук, або на 0,5%, до 924 одиниць. Кількість газодобувних установок при цьому не змінилася, залишившись на рівні 182 одиниць. Кількість нафтових бурових установок знизилася на п'ять штук, або 0,7%, до 742 одиниць.

При цьому в річному вираженні кількість бурових збільшилася на 259 штук, або на 38,9%. Видобуток нафти США при цьому продовжує зростати і може незабаром перевищити 10 мільйонів барелів на день, зазначає агентство Reuters. На кінець грудня, за даними міненерго, видобуток нафти в США становив 9,782 мільйона барелів на добу.