Україна минулого року подвоїла валютні витрати на імпорт вугілля

Україна в 2017 році збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту в 1,87 рази порівняно з 2016 роком – до 2,744 мільярда доларів з 1,467 мільярда доларів, повідомляє Державна фіскальна служба.

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Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками вугілля для України минулого року були Росія, США і Канада.

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні становив 1,552 мільярда доларів (56,6%), США – 682 мільйони доларів (24,9%), з Канади – 182,2 мільйона доларів (6,6%). На інші країни довелося 327,6 мільйона доларів.

Експорт кам'яного вугілля і антрациту в 2017 році зріс в 2 рази і досяг 105,5 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

У 2016 році Україна порівняно з 2015 роком скоротила витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 10% – до 1,467 мільярда доларів.

Цього року дві найбільші генеруючі компанії, які споживають енергетичне вугілля, законтрактували і налагодили постачання антрациту з ПАР (ДТЕК), а також з США ("Центренерго"). При цьому ДТЕК імпортує з США вугілля газових марок.