Запаси газу в сховищах скоротилися до 14,4 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 31 грудня по 7 січня скоротилися на 1,9%, або на 275 мільйонів кубів, - до 14,418 мільярда кубів з 14,693 мільярда кубів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

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Зокрема, за даними компанії, 7 січня зі сховищ відібрано 44,46 мільйона кубів газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна увійшла в 2018 рік з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах – 14,7 мільярда кубів газу.

26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу до підземних сховищ і почала його відбір для потреб опалювального сезону.

До початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня) в ПСГ було накопичено 16,8 мільярда кубометрів газу.