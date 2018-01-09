Україна 2017 року збільшила імпорт нафти в 2,5 рази

Україна за 2017 рік імпортувала сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 442,2 мільйона доларів, що в 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

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Основні поставки нафти (85,2%) були з Азербайджану – на 376,8 мільйона доларів, Ірану (8,5%) – 37,7 мільйона доларів і Казахстану (3,9%) – 17,5 мільйона доларів. З інших країн було поставлено сировину на 10 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році порівняно з 2014 роком, за даними Фіскальної служби, скоротила імпорт нафти на 39,2% - до 89 мільйонів доларів. У 2016 році імпорт нафтової сировини сягнув 173,8 мільйона доларів, що в 2,1 рази більше, ніж у 2015 році.