"Енергоринку" дозволили виділити компаніям ще 2 мільярди на закупівлю вугілля

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, збільшила видаткову частину кошторису держпідприємства "Енергоринок" на 2018 рік на 2 мільярди гривень. Також регулятор зобов'язав "Енергоринок" виплатити ці кошти генеруючим компаніям-операторам теплоелектростанцій, які повинні будуть використовувати ці гроші виключно для закупівлі вугілля.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора.

Зазначається, що з 2 мільярдів гривень, які будуть виділені теплової генерації, 1,3 мільярда гривень (65%) мають бути перераховані на рахунки компаній, які входять до складу приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, 389,9 мільйона гривень – держкомпанії "Центренерго" і 303,2 мільйона гривень – приватної "Донбасенерго".

Згідно з повідомленням, виділені гроші компанії зможуть спрямувати виключно на оплату за договорами на поставку вугілля, який вони законтрактували для проходження опалювального сезону 2017-2018 років.

За інформацією НКРЭКУ, додаткові 2 мільярди гривень "Енергоринок" отримав, взявши кредит у "Ощадбанку". Відповідний кредитний договір строком на 1 рік був підписаний 29 листопада 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня 2017 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження "Про заходи для стабілізації роботи енергогенеруючих компаній теплових електростанцій", яким було передбачено збільшення кредитного пакету "Енергоринку" перед "Ощадбанком" ще на 2 мільярди гривень. Цільове призначення цих грошей – це виплати теплової генерації для покриття витрат на закупівлю вугілля для роботи ТЕС.

В результаті військових дій на території Донецької і Луганської областей, а також блокади зони проведення АТО, Україна в 2017 році збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту в 1,87 рази – до 2,744 мільярда доларів.