Україна збільшила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів на 27%

Україна в 2017 році імпортувала нафтопродуктів на 4,159 мільярда доларів, що на 27,3% менше, ніж в 2016 році, повідомляє Державна фіскальна служба.

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При цьому в натуральному вираженні імпорт нафтопродуктів до України минулого року збільшився на 5,6% - до 7,827 мільйона тонн.

Згідно з даними відомства, імпорт нафтопродуктів з Білорусі в грошовому вираженні становить 1,828 мільярда доларів (43,9%), з Росії – 1,272 мільярда доларів (30,6%), з Литви – 469,4 мільйона доларів (11,3%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 588,9 мільярда доларів.

Також повідомляється, що в 2017 році Україна експортувала 413,1 тисячі тонн нафтопродуктів вартістю 180,8 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році імпортувала нафтопродуктів на 3,857 мільярда доларів, що в 1,7 рази менше, ніж у 2014 році.

У 2016 році імпорт нафтопродуктів скоротився на 15,3% - до 3,267 мільярда доларів. При цьому майже половина всього обсягу імпорту нафтопродуктів в Україну припала на Білорусь – 1,794 мільярда доларів. На другому місці (близько 20%) був імпорт палива з Росії – 0,543 мільярда доларів, на третьому – з Литви (0,355 мільярда доларів, або 10,9%).