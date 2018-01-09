У РФ похвалилися зростанням цін на російську нафту

Середня за січень-грудень 2017 року ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, збільшилася на 26,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становила 53,03 долара за барель, йдеться в матеріалах на сайті Мінфіну РФ, передає Прайм.

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У січні-грудні 2016 року середня ціна на Urals становила 41,9 долара за барель.

Середня ціна на нафту марки Urals в грудні 2017 року склалася в розмірі 63,61 долара за барель, що в 1,22 раза вище, ніж у грудні 2016 року (52,08 долара за барель).