У РФ похвалилися зростанням цін на російську нафту
13:53, 09 січня 2018Енергетика
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Середня за 2017 рік ціна на нафту Urals зросла на 26,6%.
Ілюстрація REUTERS
Середня за січень-грудень 2017 року ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, збільшилася на 26,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становила 53,03 долара за барель, йдеться в матеріалах на сайті Мінфіну РФ, передає Прайм.
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У січні-грудні 2016 року середня ціна на Urals становила 41,9 долара за барель.
Середня ціна на нафту марки Urals в грудні 2017 року склалася в розмірі 63,61 долара за барель, що в 1,22 раза вище, ніж у грудні 2016 року (52,08 долара за барель).
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