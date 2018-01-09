Україна завдяки теплій зимі скоротила імпорт газу

Україна за період з 1 по 7 січня порівняно з аналогічним періодом грудня 2017 року скоротила імпорт природного газу з країн ЄС на 16,6% - до 180,8 млн куб. м.

Читайте такожЗапаси газу в сховищах скоротилися до 14,4 мільярда кубів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі держкомпанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

Також у компанії повідомили, що за перший тиждень січня 2017 року Україна імпортувала 336,6 млн куб. м, що на 86,2% більше, ніж за 1-7 січня цього року.

За словами керівника консалтингової компанії на ринку нафти і природного газу Exploration and Production Геннадія Кобаля, зниження обсягів імпорту «блакитного» палива пов'язане з високою температурою навколишнього середовища і, як наслідок, низьким споживанням газу.

«У зимовий період головним чинником, який впливає на споживання газу, а також обсяг імпорту, є погода. На сьогодні ми спостерігаємо порівняно високу температуру як для зими, і тому два найбільші споживачі газу - населення і теплокомуненерго - скорочують своє споживання», - сказав він.

Також, за словами експерта, тепла погода стала причиною падіння цін на ринку газу (для промислових споживачів).

«Торік на початку січня ринкова ціна газу перевищувала 10 тис. грн за тис. куб. м, а сьогодні газ продається за ціною близько 9,5 тис. грн за тис. куб. м», - зазначив Кобаль.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 разу закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу тільки з ЄС, зокрема із Словаччини - 9,1 млрд куб. м, Угорщини - 1 млрд куб. м і Польщі - 1 млрд куб. м. У 2017 році збільшила імпорт газу на 26,8% - до 14,1 млрд куб. м. Україна ввійшла в 2018 рік з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах - 14,7 млрд куб. м газу.