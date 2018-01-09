До України прибуло перше цього року судно з африканським вугіллям

До морського торговельного порту "Южний" (Одеська область) з Південної Африканської Республіки прибуло перше в 2018 році судно з енергетичним вугіллям для компанії ДТЕК.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі державного підприємства "МТП "Южний", 7 січня біля причалу №8 держпідприємства ошвартувалося судно Panamax QI XIANG. На борту балкера – 73 тисячі тонн енергетичного вугілля з ПАР для холдингу ДТЕК.

У прес-службі зазначили, що станом на ранок 9 січня, в порту продовжують розвантажувати вугілля - залишилося близько 20 тисяч тонн вантажу.

За словами керівника порту "Южний" Віталія Жуковського, Panamax QI XIANG – вже восьмий балкер з ПАР для ДТЕК, який приймає ввірене йому підприємство.

"Плануємо завершити розвантаження за півтори доби. Наступне судно з вугіллям очікуємо за тиждень", - сказав Жуковський.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року до морського торгового порту "Южний" (Одеська область) з США прибули два судна з енергетичним вугіллям ДТЕК і "Центренерго".

Зокрема, 26 і 28 грудня біля причалів №6 і №5 держпідприємства ошвартувалися балкери Oceanus і Woolloomoolloo. Перший доставив 60,4 тисячі тонн вугілля для холдингу ДТЕК, другий - 73,4 тисячі тонн для ПАТ "Центренерго".

У 2017 році обсяги перевалки імпортного енергетичного вугілля у ДП "МТП "Южний" перевищили 11% від загального вантажообігу підприємства.

Довідка УНІАН. Морський торговий порт "Южний" – найбільший за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році і розташований на березі Аджаликського лиману. Це найглибоководніший порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 метра, глибини біля причалів – 14-15,5 метра). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 кілометра.