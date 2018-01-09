Владельцев "серых" солнечных электростанций могут заставить вернуть полученные по "зеленому" тарифу деньги

Владельцев индивидуальных солнечных панелей могут заставить вернуть полученные по «зеленому» тарифу деньги.

Речь идет о частных фотовольтаических установках мощностью до 30 кВт при инсталляции которых использовались контрабандные комплектующие. Об этом предупреждают журналисты издания «Деньги».

Нелегальный ввоз такого оборудования из ЕС без уплаты НДС, по данным экспертов, приобрел массовый характер – доля контрабандных поставок комплектующих для частных СЭС на рынке сейчас доходит до 40%.

В основном, контрабандой ввозятся дорогостоящие инверторы, преобразующие постоянный ток в переменный. Их стоимость составляет от EUR550 и, даже, при ввозе физлицом, требуется уплатить НДС.

Вместе с тем, как считают специалисты, уже в ближайшее время НКРЭКУ может внедрить европейскую практику проверки происхождения оборудования при подключении установок к сети и утверждении для владельца «зеленого» тарифа. Сейчас, в зависимости от времени подключения установки, «зеленый» тариф для частников составляет 5,6-11 грн/кВт. Национальный регулятор может принять решение, согласно которому установки с контрабандным оборудованием будут отключены от сети, а их владельцев обяжут вернуть средства по «зеленому» тарифу, как незаконно полученную выгоду.

При этом, операторы предупреждают, что уже сейчас при использовании контрабандного оборудования, владелец СЭС не может воспользоваться льготным кредитованием по программе «ЭКО-энергия» - кредит на установку частных солнечных станций до 1 млн. грн на срок до 5 лет под 0,001% годовых. В рамках этой программы «Укргазбанка» проводится экспертиза поставщиков.

Кроме того, ремонт или замена неисправного нелегального оборудования занимает длительное время, а в некоторых случаях послепродажный сервис не предоставляется вообще.

По официальным данным НКРЭКУ, в Украине сейчас работает 2323 частных СЭС суммарной мощностью более 37 МВт.