В Україні подорожчала електроенергія для промспоживачів: на скільки і для кого

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила ставки тарифів на електроенергію для промислових споживачів на січень 2018 року порівняно з груднем 2017 року на 5-11%. Про це свідчить опублікована на сайті регулятора інформація.

Читайте такожСкільки коштуватиме світло: експерт прогнозує підвищення цін на електроенергію для населення

Згідно з повідомленням, найбільше зростання (на 10 і більше відсотків) тарифів стосується споживачів першого класу (які отримують електричну енергію з напругою понад 35 кВ), котрі під’єднані до мереж «Прикарпаттяобленерго» (Івано-Франківська область), «Київобленерго», «Харківобленерго» , «Чернівціобленерго» та інших регіональних енергопостачальних компаній. Вартість електроенергії для промпідприємств у цих регіонах становитиме від 1,42 до 1,52 грн за кВт-год (без ПДВ). Для споживачів другого класу (підключені до мереж з напругою до 35 кВ) тарифи становлять від 1,83 до 2,03 грн за кВт-год.

Для промислових споживачів першого і другого класу, які підключені до мереж «Київенерго», тарифи на електроенергію зросли на 9,5% і 8,7% до 1,46 грн за кВт-год і 1,65 грн за кВт-год, відповідно.

За даними НКРЕКП, найменше зростання (4-7%) вартості електроенергії стосується промспоживачів Сумської, Луганської та Рівненської областей. Наприклад, в Сумській області тариф на січень для споживачів першого класу становить 1,61 грн за кВт-год, а для другого - 2,09 грн за кВт-год

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2017 року голова НКРЕКП Дмитро Вовк прогнозував зростання тарифів на електроенергію для промислових споживачів в Україні з 1 січня 2018 року на 10-15%.

Наприкінці грудня регулятор затвердив середньорічне значення оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік на рівні 1,562 грн за МВт-год (без ПДВ), що на 14,4% було вище за попередній показник. На основі цього значення регулятор щомісяця розраховує тарифи на електроенергію для промислових споживачів.