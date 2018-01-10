Ціни на нафту оновили максимуми з 2014 року на ранкових торгах у середу за рахунок діючого обмеження видобутку сировини ОПЕК+ і стійкого попиту.

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Ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,48 відсотка до $69,15 за барель. Ф'ючерсні контракти на нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $63,46 за барель, що на 0,79 відсотка вище за попереднє закриття, пише Рейтер.

"Продовження пакту ОПЕК+... укупі зі скороченням запасів штовхають ціни вгору", – сказав Вільям О'Лафлін з Rivkin Securities.

Як показали дані Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США зменшилися на 11,2 мільйона барелів до 416,6 мільйони за тиждень до 5 січня, тоді як аналітики передбачали зниження на 3,9 мільйона барелів.

Офіційна статистика від Міненерго США вийде пізніше ввечері.

Але незважаючи на поточне переважання "бичачих" настроїв на ринку, деякі галузеві експерти вказують на ознаки перегріву ринку.

Серед факторів тиску аналітики називають зростання нафтовидобутку в США, який у січні, як очікується, подолає позначку в 10 мільйонів барелів на добу, що недалеко від рівнів найбільших виробників сировини в світі – Росії та Саудівської Аравії.

"Крім того, не може не турбувати (низька) маржа переробки, особливо це стосується Азії... Зниження маржі може послабити попит на нафту серед азіатських НПЗ в найближчій перспективі, що негативно позначиться на світових цінах", – сказав Сукріт Віджаякар з Trifecta.