У Кабміні відзвітували про запаси вугілля на українських ТЕС

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій із 3 до 10 січня цього року скоротились на 4,5% - до 1,777 млн тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси антрацитового вугілля збільшились на 0,3% - до 786 тис. тонн із 784 тис. тонн.

Запаси вугілля газової марки скоротились на 7,9% - до 991 тис. тонн із 1,076 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком - до 34,916 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій та Луганській областях, у районах, підконтрольних бойовикам. Енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки «Г». Видобуток не встигає зростати слідом за зростанням споживання газового вугілля, тому виник дефіцит і цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.