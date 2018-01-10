"Енергоатом" здивований коментарями міністра енергетики щодо зупинення другого енергоблоку ХАЕС

У НАЕК «Енергоатом» висловили подив щодо коментаря міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігора Насалика у зв’язку із проведенням на другому енергоблоці Хмельницької АЕС позапланового ремонту протягом 3-8 січня.

Про це в «Енергоатомі» повідомили, відповідаючи на запитання УНІАН щодо заяви Насалика, зробленої ним на щоденній селекторній нараді в Міненерговугілля 9 січня. Зокрема, за інформацією УНІАН, Насалик зазначив: «…Такі подарунки на Різдво як зупинка другого енергоблоку Хмельницької АЕС несумісні з організованою роботою. Доручаю Ользі Анатоліївні (директор Департаменту електроенергетичного комплексу Міненерговугілля Ольга Буславець - УНІАН) провести перевірку».

В «Енергоатомі» зазначили, що міністру енергетики чудово відома кількість блоків теплових електростанцій, які виведені в аварійні ремонти, кількість блоків, які неможливо підключити до енергосистеми через брак вугілля на складах.

«Але вимушений простій більше половини енергоблоків ТЕС подарунком на Різдво міністр чомусь не вважає. Згідно з інформацією «Укренерго», 8 січня 2018 року зі 106 енергоблоків ТЕС в базовому режимі працювали лише 19, в маневровому – 8, ще 11 – виключно на експорт. 5-й блок Ладижинської ТЕС знаходиться в аварійному ремонті, третій – відразу з планового поточного ремонту подав заявку на аварійний ремонт. Ще 17 енергоблоків ТЕС сумарною потужністю 4030 МВт (4 атомних енергоблоки-мільйонники - УНІАН), за офіційною інформацією «Укренерго», не працювали через відсутність палива. Все це не те що, не бентежить міністра – навпаки, напередодні нового року він відзвітував ЗМІ, що запаси вугілля на складах енергогенеруючих компаній постійно зростають, і немає причин для занепокоєння», - повідомила фахівець прес-служби «Енергоатома» Наталія Дегтяренко.

Вона підкреслила, що відключення другого енергоблоку не призвело до виникнення дефіциту електроенергії в об’єднаній енергосистемі України. Відтак, за словами Дегтяренко, позицію міністра «можна вважати спотворенням реальної ситуації», оскільки останні три опалювальні сезони через дефіцит вугілля та постійне зростання тарифу для теплової генерації атомники несуть максимальне навантаження для покриття дефіциту вугілля на складах ТЕС. При тому, що із зниженим у 2017 році тарифом та систематичним недофінансуванням ремонтів, модернізації та реконструкції обладнання, вони виконують програму продовження ресурсу «9 блоків за 6 років», яка передбачає зупинення кожного з цих 9-ти енергоблоків на 230-280 діб.

«У постанові НКРЕКП щодо тарифу для «Енергоатома» на четвертий квартал за напрямом «Підвищення безпеки енергоблоків АЕС» фінансування було зменшено на 36%, за напрямом «Продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС» - на 50%; «Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного і допоміжного обладнання» - мінус 25%, - нагадала Дегтяренко. - Але перевірку цих фактів міністр чомусь не доручає профільним компетентним органам».

У компанії нагадали, що до зупинки другого енергоблоку ХАЕС призвело протікання води через ущільнюючу поверхню вузла «чохол – блок переміщення» на приводі органів регулювання системи управління і захисту (ОР СУЗ) реактора. Порушення в роботі блоку не було класифіковано як аварійне, а його своєчасна зупинка була узгоджена з диспетчерською службою НЕК «Укренерго». «Відтак незрозуміло, що саме і яким чином має перевіряти директор Департаменту електроенергетичного комплексу МЕВП, яка не має відповідної фахової освіти», - висловила подив фахівець прес-служби компанії. Також Дегтяренко нагадала, що в міністерстві існує департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу, де є фахівці відповідної компетенції.

Довідка.Наприкінці 2016 року НКРЕКП зменшила тариф для АЕС на 8,6% - до 46,6 коп. за кВт-г. З 1 квітня 2017 року тариф був підвищений до 48 коп. за кВт-г. А у листопаді 2017 р. НКРЕКП знов знизила тариф для АЕС на весь четвертий квартал до 46,61 коп. за кВт-г.

Середній тариф для теплової генерації, у 2017 році, за даними ДП «Енергоринок», становить 1,6 грн за кВт*год, що більш ніж втричі перевищує тариф для АЕС.