Польща за рік удвічі збільшила поставки газу до України

Найбільша державна газова компанія Польщі PGNiG в 2017 році поставила до України 700 млн куб. м газу, що вдвічі більше, ніж в 2016 році, повідомила прес-служба PGNiG.

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«Всього за сімнадцять місяців - з серпня 2016 року по грудень 2017 року - польська нафтогазова компанія поставила на український ринок понад 1 млрд куб. м природного газу. У 2017 року поставки газу до України збільшилися вдвічі, досягнувши понад 700 млн куб. м газу», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році PGNiG поставила на український ринок 370 млн куб. м газу.

У середині жовтня 2017 року компанія підписала угоду з «Укртрансгазом» про транспортування газу українською ГТС.

Довідка УНІАН. У кінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу тільки з ЄС, зокрема зі Словаччини – 9,1 млрд куб. м, Угорщини – 1 млрд куб. м і Польщі – 1 млрд куб. м. В 2017 році збільшила імпорт газу на 26,8% - до 14,1 млрд куб. м.