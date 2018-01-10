Російський суд відхилив позов Siemens щодо повернення "кримських турбін"

Арбітражний суд Москви відхилив позов російської "дочки" німецького концерну Siemens до структур "Ростеха" - ТОВ "ВО "Технопромекспорт" (ТОВ ТПЕ) і ВАТ "ВО "Технопромекспорт" (ВАТ ТПЕ) - про витребування у відповідачів турбін, поставлених для споруджуваних в окупованому Криму електростанцій, повідомляє Прайм.

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Позивач, виробник спірних турбін ТОВ "Сіменс технології газових турбін" (СТГТ, на 65% належить Siemens, на 35% - "Силовим машинам"), просив визнати незаконним свій договір поставки турбін з ВАТ ТПЕ від 10 березня 2015 року, а також витребувати чотири газотурбінні установки з чужого незаконного володіння ТОВ ТПЕ.

"У задоволенні позовних вимог відмовити", - сказала суддя Аюна Цидипова.

По закінченні засідання представник СТГТ не зміг повідомити, чи буде компанія оскаржити рішення суду першої інстанції.

Арбітраж Москви 14 грудня відхилив зустрічні позови самого концерну Siemens і структур держкорпорації "Ростех" з постачання тих же турбін. Siemens в позові до ВАТ ТПЕ та ТОВ ТПЕ вимагав визнати незаконною угоду про постачання турбін в окупований Крим.

Сама операція складалася з двох частин: договору між СТГТ і ВАТ ТПЕ від 10 березня 2015 року та договору між ВАТ ТПЕ та ТОВ ТПЕ від 16 жовтня 2015 року. Позивач вимагав зобов'язати ТОВ ТПЕ повернути чотири турбіни виробнику як застосування наслідків недійсності правочину.