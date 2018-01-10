Посол ЄС наголосив на важливості реформування та модернізації української ГТС

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі відзначив важливість реформування та модернізації української газотранспортної системи в плані збереження Україною статусу країни-транзитера газу до країн Євросоюзу.

Про це дипломат сказав в ефірі "Українського радіо".

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Посол зауважив, що не може коментувати рішення Стокгольмського арбітражу. "Але Україна була і залишається важливою транзитною країною, країною-транзитером газу для Європи. І щодо цього дуже важливо реформувати і модернізувати газову систему України, "Нафтогаз", і ЄС буде Україну в цьому підтримувати", - заявив Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року стало відомо, що один з найбільших кредиторів України - Європейський банк реконструкції та розвитку - зацікавлений продовжити кредитування проектів з модернізації української газотранспортної системи після того, як до її управління буде залучено європейського партнера.

Довідка УНІАН. Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу до ЄС і купівлю Україною російського газу. За даними «Нафтогазу», на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становила 30,3 млрд дол., а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол.

22 грудня «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу в спорі з «Газпромом» за контрактом на закупівлю газу, в якому арбітраж знизив ціну закупівлі газу в другому кварталі 2014 року до 352 дол. за тис. кубометрів, відхилив вимоги російської сторони про купівлю газу за принципом «бери або плати» на 56 млрд дол., знизив обов'язковий щорічний обсяг закупівель газу в 2018-2019 роках з 52 до 5 млрд кубометрів і визначив, що «Нафтогаз» не повинен платити за газ, поставлений РФ на окупований Донбас.