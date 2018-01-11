Вартість нафти знижується після ралі напередодні

Світові ціни на нафту в четвер вранці корекційно опускаються після ралі раніше цього тижня, свідчать дані торгів.

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Вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,16%, до 69,09 долара за барель, ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,14%, до 63,48 долара за барель, повідомляє Прайм.

Корекційне зниження нафтових цін послідувало після ралі на новинах зі США. Зокрема, в середу міністерство енергетики країни повідомило, що комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 5 січня, знизилися на 4,9 мільйона барелів, або на 1,2%, до 419,5 мільйона барелів. Прогноз передбачав зменшення лише на 0,9%, або на 3,89 мільйона барелів.

Інвестори звернули увагу і на зниження видобутку за минулий тиждень, показник знизився на 2,9%, або на 290 тисяч барелів на добу, до 9,492 мільйона барелів на добу. Зменшилися запаси на найбільшому в країні терміналі в Кушинзі (Cushing) - на 2,4 мільйона барелів, становивши 46,6 мільйона барелів. При цьому запаси бензину та дистилятів зросли.

Раніше вартість нафти підтримувалася зміною прогнозу Міненерго щодо вартості Brent і WTI в поточному році. Згідно з даними управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA), середня ціна бареля Brent в 2018 році становитиме 59,74 долара проти 57,26 долара в грудневому прогнозі, а середня ціна WTI - 55,33 долара (проти попереднього прогнозу в 52,77 долара за барель).