На Житомирщині у Високівській громаді встановили світлодіодне освітлення.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у Високівській об'єднаній територіальній громаді Черняхівського району переважно за кошти Державного фонду регіонального розвитку встановили світлодіодне вуличне освітлення у всіх населених пунктах громади – в селах Високе, Забріддя, Осники, Городище та Щеніїв.

«У всіх 5-х населених пунктах громади ми встановили LED світильники. Проект повністю реалізували. Ми встановили 485 світильників потужністю 21 Вт. Завдяки такому освітленню наша громада економитиме на електроенергії у 2-3 рази. Також ми плануємо у двох селах додатково встановити по декілька стовпів та протягнути освітлення далі, там де його ніколи не було», – розповів голова Високівської громади Микола Бардук.

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Загальна вартість проекту – 1 млн 492 тис. 931 грн . Фінансування проекту – 70% з Державного фонду регіонального розвитку та 30% з місцевого бюджету.

Крім цього, у минулому році за кошти ДФРР та місцевих бюджетів були замінені вуличні ліхтарі на світлодіодне освітлення у деяких селах Ємільчинського, Брусилівського, Бердичівського, Житомирського, Новоград-Волинського Коростенського, Хорошівського, Радомишльського районів, а також по вулицях Народич та Малина.