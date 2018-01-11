Вартість WTI вперше з грудня 2014 року перевищила $64

Ціна на нафту марки WTI вперше з 9 грудня 2014 року перевищила 64 долара за барель після публікації днем раніше даних Міненерго США про зниження запасів "чорного золота" в країні за минулий тиждень, повідомляє Прайм.

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Станом на 12:47 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,46% - до 69,52 долара за барель, лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,71%, до 64,03 долара за барель.

Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту оновили максимуми з 2014 року на ранкових торгах у середу за рахунок діючого обмеження видобутку сировини ОПЕК+ та стійкого попиту.

Як показали дані Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США зменшилися на 11,2 мільйона барелів до 416,6 мільйони за тиждень до 5 січня, тоді як аналітики передбачали зниження на 3,9 мільйона барелів.

Але незважаючи на поточне переважання "бичачих" настроїв на ринку, деякі галузеві експерти вказують на ознаки перегріву ринку.