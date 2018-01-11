Siemens домовився про новий проект з компанією, яка поставила "кримські турбіни"
У перспективі розглядається можливість локалізації виробництва лабораторного обладнання Siemens на території Росії.
Держкорпорація "Ростех" і німецький концерн Siemens реалізують в регіонах Росії проект зі створення мережі централізованих клініко-діагностичних лабораторій, інвестиції на першому етапі становитимуть близько 4 мільярдів рублів (70,3 мільйона доларів). Відповідну угоду підписано між підприємствами "Ростеха" і компанією "Сіменс охорону здоров'я", повідомляє Цензор.нет з посиланням на джерело в системі охорони здоров'я РФ.
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"Лабораторії створюються в адміністративних центрах суб'єктів РФ і надаватимуть послуги з централізованої обробки біоматеріалів пацієнтів на основі діагностичного обладнання Siemens", – сказав співрозмовник агентства, додавши, що на першому етапі проект планується запустити в трьох пілотних регіонах, в перспективі можливе розширення до 10.
У "Ростехе" підтвердили ці плани, зазначивши, що в перспективі розглядається можливість локалізації виробництва лабораторного обладнання Siemens та витратних матеріалів на території Росії.
У компанії Siemens в Росії поки не прокоментували угоду.
Як повідомляв УНІАН, "Ростех" і Siemens з літа 2017 року ведуть низку судових спорів навколо поставок до окупованого Криму турбін німецького виробництва в обхід санкцій Євросоюзу. Siemens в процесі вказувала, що дочірні компанії "Ростеха" порушили договір на поставку турбін, в якому було прописано заборону на постачання турбін в Крим. Формально, купила турбіни у Siemens "дочка" "Ростеха" перепродала їх іншої дочірньої компанії, яка й поставила їх на окупований півострів.
Зокрема, Арбітражний суд Москви 10 січня відмовив концерну Siemens і його "дочки" - "Сіменс технології газових турбін" - визнання договорів поставок обладнання недійсними і повернення турбін.