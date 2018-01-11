Американський трейдер вирішив отримати ліцензію на постачання газу в Україні

Дочірня компанія одного з найбільших світових трейдерів енергоресурсів - американської компанії TrailStone, "Треилстоун Енерджі", має намір отримати ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з постачання природного газу в Україні.

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Про це повідомляється на сайті Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Планується, що питання видачі ліцензії буде розглянуто на черговому засіданні комісії 16 січня.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП вже видала понад 300 ліцензій на постачання газу в Україні, в тому числі дочірніх компаній великих міжнародних трейдерів - MET Holding AG, Engie, Trafigura, DufEnergy.

Довідка УНІАН. Американська компанія TrailStone створена в квітні 2013 року. Офіси розташовані в Лондоні, Берліні, Остіні і Нью-Йорку. Спеціалізується на енергетичній логістики і торгівлі, інвестиції у видобуток нафти і газу, а також управління активами в енергетичному секторі.