Вартість Brent вперше за 3 роки перевищила $70 за барель

Вартість бареля нафти марки Brent вперше з грудня 2014 року перевищила $70. Про це свідчать дані торгів.

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Станом на 18:26 за київським часом ціна березневих ф'ючерсів на Лондонській біржі ICE Futures зросла на 1,2%, до $70,03 за барель.

Нагадаємо, раніше 11 січня за станом на 12:47 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,46% - до 69,52 долара за барель.

А ціна на нафту марки WTI вперше з 9 грудня 2014 року перевищила 64 долара за барель.

Так, нафта з поставкою в лютому на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до вечора 11 січня подорожчала на 1,6%, до $64,59 за барель.