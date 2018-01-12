WWF закликав Меркель зупинити будівництво російського "Північного потоку-2"

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) разом із Союзом охорони природи Німеччини (NABU) направили на ім'я канцлера ФРН Ангели Меркель, голови ХСС Хорста Зеехофера і лідера СДПН Мартіна Шульца лист, який містить вимогу заборонити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє Прайм з посиланням на німецьке видання Der Tagesspiegel.

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"Фахівці NABU і WWF вважають, що Nord Stream 2 є тупиком для боротьби зі змінами клімату, загрожує крихкій екосистемі Балтійського моря і руйнує солідарність і довіру в рамках Європейського Союзу", - зазначають екологічні активісти у своєму документі.

Захисники природи вважають, що процедурні помилки, а також відсутність прозорості під час будівництва трубопроводу "йдуть врозріз з довірою до політики Німеччини і сприяють розчаруванню населення країни".

Автори звернення закликають політиків не тільки дистанціюватися від будівництва російського газопроводу Nord Stream 2, але й призначити і провести незалежну екологічну експертизу цього проекту.

Крім цього екологи повідомили, що готові домагатися закриття газопроводу "Північний потік-2" через суд.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Росія активно прагне знизити обсяг транзиту газу через територію України. Для цього російський газовий монополіст «Газпром» і його партнери ведуть будівництво «Турецького потоку», який проходить дном Чорного моря, а також вони мають намір побудувати «Північний потік-2».

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 становлять близько 3 млрд дол.